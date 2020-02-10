В Красноярске из-за непогоды временно закрыт аэропорт

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:16:23+03:00

Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы Фото: Мария ЛЕНЦ

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Аэропорт Красноярска временно приостановил прием и отправку самолетов по погодным условиям, сообщает пресс-служба. В данный момент аэродромная служба в усиленном режиме чистит перрон и взлетно-посадочную полосу. Ориентировочно штатная работа аэропорта наладится в 11.00 часов по местному времени.

- Наша аэродромная служба активно чистит перрон и взлетно-посадочную полосу, а самолеты временно не взлетают и не садятся, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в аэропорту.

Изначально планировалось открыть аэропорт в 10.20, однако время сместили. В Абакан направлен рейс «Аэрофлота» (Москва-Красноярск). В Красноярске ждут вылета пассажиры «Победы» (418), «Ямала» (9463), «NordStar» (108) и «Utair» (9751). «Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием ситуации. Мы сообщим, как только работа аэропорта возобновится.

ИСТОЧНИК KP.RU