2020-02-10T05:44:33+03:00
Общество

Дождь и аномальное потепление затопили дороги в Красноярске

Рассказываем, какие улицы лучше объехать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Затоплены улицы и дворы из-за дождяЗатоплены улицы и дворы из-за дождяФото: Мария ЛЕНЦ
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Аномальное тепло и дождь привели к сложной ситуации на дорогах Красноярска, сообщает ГИБДД. Часть улиц затоплена. Рассказываем, где проехать, по данным Госавтоинспекции, сейчас трудно или совсем нельзя.

Итак, затопленные улицы Красноярска:

- 2-я Брянская, 8; Лесопильщиков-Краснопресненская; Забобонова-Краснопресненская; Забобонова, 8; Свердловская, 129; Красноярский рабочий, 7А; Красноярский рабочий, 27; Павлова, 40; Грунтовая 24Б; 78 Добровольческой бригады-Алексеева; Сурикова-Брянская.

Добавим, что на улицы уже вышла спецтехника для ликвидации последствий дождя. Спецмашины откачивают воду и убирают грязь с обочин дорог. Однако подтопленные участки лучше все-таки объехать. Кроме того, инспекторы советуют с удвоенным вниманием соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим. Также стоит сказать, что уже к вечеру понедельника, 10 февраля, синоптики обещают небольшое похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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