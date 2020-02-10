2020-02-10T04:14:02+03:00
Общество

После аномального тепла в Красноярск идет резкое похолодание

Водителей просят удвоить внимание на дорогах
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
После тепла в горд идет резкое похолоданиеПосле тепла в горд идет резкое похолоданиеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Тепло на минувшей неделе побило все рекорды: дождь в феврале немало удивил красноярцев. Однако и начавшаяся рабочая неделя может принести немало сюрпризов, предупреждают синоптики. Уже в понедельник, 10 февраля, температура воздуха понизится до плюс 1 - минус 1 градуса. Ожидается небольшой снег. В последующие четыре дня столбики термометров опустятся до минус 20 градусов ночью, дневные температуры будут держаться на отметке до минус 13 градусов.

В ГИБДД предупреждают, что это, безусловно, скажется и на дорожной обстановке. Водителей просят удвоить внимание на дорогах: избегайте резких маневров, держите дистанцию и скоростной режим. От дальних поездок по возможности лучше отказаться. В Госавтоинспекции добавили, что на выездах из города будут дежурить наряды ДПС - на случай, если водителям понадобится помощь.

Единый телефон служб спасения: 112

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24