2020-02-09T16:31:38+03:00
Общество

В Красноярском крае на подтаявшей ледовой переправе выступила вода

Ограничено движение для всех видов транспорта
Ольга КОСТИНА
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На поверхности переправы выступила вода Фото: УГИБДД по Красноярскому краюНа поверхности переправы выступила вода Фото: УГИБДД по Красноярскому краю
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В Красноярске 9 февраля был побит температурный рекорд. Днем было около +6 градусов. Зимний дождь растопил весь снег. Из-за аномального тепла на 326 километре автодороги Красноярск – Енисейск подтаяла ледовая переправа «Енисейск-Епишино». На ее поверхности даже проступила вода. В настоящее время в этом направлении ограничено движение для всех видов транспорта.

На автодороге Р-257 «Енисей» с 86 по 136 километр закрыто движение для грузовых одноосных автомобилей. Водители данной категории транспорта могут переждать сложные погодные условия на 86 километре в районе кемпинга, а также на 136 километре возле придорожного кафе.

Сотрудники Госавтоинспекции для предупреждения водителей большегрузного транспорта используют специальные радиочастоты. По ним же водителей проинформируют о снятии ограничений движения.

В Красноярске дождь растопил весь снег Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дождь растопил весь снегФото: Мария ЛЕНЦ

10 февраля ситуация изменится. Синоптики прогнозируют резкое похолодание и обильный мокрый снег.

- В связи с этим может произойти подмерзание растаявшего за выходные снега и дождя, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - На проезжей части образуется микропленка льда, которая значительно меняет управляемость транспортным средством. Советуем перед выездом на дороги общего пользования проверить свой тормозной путь, выбрав безопасный участок и нажав на педаль тормоза. Также следует избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. А лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния и загородные трассы. Наряды ДПС будут ориентированы на оказание помощи участникам движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

ВАЖНО

Если в дороге с вами случилась непредвиденная ситуация и требуется помощь, то звоните по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярском крае на подтаявшей ледовой переправе выступила вода
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