2020-02-09T15:42:52+03:00
Спорт

Красноярский спортсмен стал восьмикратным чемпионом мира по зимнему триатлону

Павел Андреев не оставил соперникам никаких шансов!
Ольга КОСТИНА
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Спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Павел Андреев Фото: КрайспортСпортсмен краевой Академии зимних видов спорта Павел Андреев Фото: Крайспорт
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В Италии в Азиаго стартовал 22-й чемпионат мира по зимнему триатлону. Этот небольшой курортный итальянский городок уже второй год принимает эти соревнования. Расположен он в провинции Виченца в окружении вершин, достигающих 2350 метров. Центр города находится на высоте 1001 метр над уровнем моря.

На личные гонки заявились представители 17 стран и 14 сборных команд выступят в эстафетах-микс.

Сборную России представляет команда из сорока человек. И в копилке наших спортсменов одна громкая победа. Мужскую индивидуальную гонку выиграл спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Павел Андреев. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Крайспорта, красноярец стал восьмикратным чемпионом мира. На пьедестал вместе с ним взошли Марек Раушфус из Чехии и россиянин Дмитрий Брегеда.

Остальные красноярские спортсмены, к сожалению, не смогли занять призовые места. Павел Якимов пришел к финишу пятым, Евгений Кириллов – четырнадцатый, Валерия Кузнецова – четвертая в категории U-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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