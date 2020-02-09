2020-02-09T15:28:29+03:00
Происшествия

В деревне Бадалык при пожаре в частном доме погиб мужчина, спаслись три женщины и два ребенка

Погорельцы лишились всего
Ольга КОСТИНА
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Дом сгорел полностью Фото: соцсетиДом сгорел полностью Фото: соцсети
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В деревне Бадалык в ночь на 9 февраля сгорел большой частный дом. На месте ЧП работали пожарные. Но поскольку вызов поступил не сразу, пламя успело разгореться. В результате от дома остались одни головешки. По словам очевидцев, удалось спасти трех женщин и двух девочек (одной 8 лет, другой всего годик). Но без жертв не обошлось. Погиб мужчина.

И вот что пишут сейчас в соцсетях соседи погорельцев:

«Дом сгорел начисто, даже не тушили практически… сказали тушить смысла нет уже. Страшно смотреть было».

«Там жили мать, больной человек. Сын погиб в пожаре, дочь не замужняя и дочь вторая за мужем с мужем и двумя девочками. Это три семьи, по сути. Но все родственники. Мама больная не так давно похоронившая мужа».

«У них даже одежды нет, в чем были, в том и остались…».

Им предложили временно поселиться в Черемушках, но поскольку старшая девочка ходит в школу в Солнечном, решили пока остаться у знакомых, которые живут рядом с их сгоревшим домом. Соседи призывают красноярцев помочь семье, которая лишилась всего. Им необходима одежда, обувь, школьные принадлежности.

Вещи можно оставить в магазине Лель на остановке «Бадалык». Или же в Солнечном по адресу: Бульвар Солнечный 8, «ЧиП и ДеЙл» с 12 до 19 часов.

КОНКРЕТНО

Какие вещи нужны:

- на годовалую девочку (рост 92-98);

- на восьмилетнюю девочку (рост 134, обувь 35);

- бабушка (68 размер) обувь (размер 42-43);

- две женщины (48-50 размер) обувь (размер 41).

ИСТОЧНИК KP.RU

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