2020-02-09T13:35:15+03:00
Происшествия

В Красноярске серийный вор обчистил несколько торговых павильонов

На его счету, как минимум, три кражи
Ольга КОСТИНА
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Дерзкому похитителю грозит до пяти лет колонииДерзкому похитителю грозит до пяти лет колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске орудовал серийный вор, который за короткое время сумел обчистить несколько павильонов в Свердловском районе. В ближайшее время подозреваемого в этих преступлениях ждет суд. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской полиции.

Один из последних случаев. Сообщение о краже в дежурную часть поступило от продавца торгового павильона. Неизвестный похитил 29 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что мужчина воспользовался тем, что сотрудница магазина ушла в подсобное помещение. Он взял с прилавка деньги и скрылся с места преступления.

- При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель краевого центра.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный причастен еще к трем аналогичным кражам. Общая сумма материального ущерба - более 55 тысяч рублей. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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