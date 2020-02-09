В Канске водитель продемонстрировал достоинства нового школьного автобуса журналистам и нарвался на штраф

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:53:48+03:00

Водитель не успел еще толком поездить на новеньком автобусе, а уже получил штраф Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

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Вот так прославился! В Канске после выхода сюжета в эфир был оштрафован водитель школьного автобуса. Тема материала что ни на есть положительная. В Канский район прибыли несколько школьных автобусов. Их давно ждали. И сейчас ребятишки будут с комфортом и в тепле добираться на учебу и обратно. Водитель Большеурийской школы Владимир Медведев будет ездить за рулем новенькой машины «ГАЗель NEX».

«Да идет нормально, мягко, хорошо скорость набирает по сравнению с ПАЗом, тепло в нем», - рассказал Владимир журналистам про свои ощущения, а сам в это время крутил руль и проехал пару кругов.

И… остановил машину в запрещенном месте. Да еще и ездил ведь без ремней безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/759667" frameborder="0"></iframe> Водителя школьного автобуса оштрафовали.УГИБДД по Красноярскому краю

- Накануне в эфире местной телекомпании вышел сюжет, в котором видно, как водитель школьного автобуса нарушает Правила дорожного движения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. – Он управляет транспортным средством без использования ремня безопасности и в нарушение п. 12.4 ПДД остановил автобус на пешеходном переходе. Инспекторы ДПС установили личность водителя, им оказался 42-летний житель Канского района. Мужчина пояснил полицейским, что допустил нарушение, так как был не внимательным.

В итоге нарушителя привлекли к административной ответственности и выписали штраф на 2000 рублей.

Госавтоинспекторы в очередной раз призывают водителей не игнорировать правила применения ремней безопасности, не нарушать правила остановки и стоянки транспортных средств. Даже если о вас в этот момент снимают репортаж для новостей.

ИСТОЧНИК KP.RU