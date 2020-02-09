В Красноярске той-терьера привязали к дереву в мороз и оставили умирать

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:38:40+03:00

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Этого кроху зовут Скуби. Назвали его так не хозяева, а люди, которые спасли от смерти и сейчас ищут ему новый дом. Из прежнего его предательски выбросили. Об этом написали зоозащитники в группе «Хатико» в соцсетях:

«Сегодня, в такой «собачий» холод нашли этого песика привязанным к дереву в безлюдном месте. Песик скулил и переминался с лапки на лапку, озираясь по сторонам. Кого-то искал взглядом и ждал. Но не было ни одного человека поблизости…. Мозг отказывается думать, что его просто выбросили!».

Малыш нуждается в медицинской помощи Фото: соцсети

Скуби очень спокойный, добрый и ласковый. В какой-то момент у него возникли проблемы со здоровьем. И от него решили избавиться. Хотя и до этого, похоже, им не сильно занимались. И, скорее всего, все проблемы от неправильного питания. Песик в запущенном состоянии. Ему срочно нужна консультация врача – дерматолога. Собаке около четырех лет, а у него не выпал молочный клык, который начал уже гнить. Нужно удалять. Необходимо обследовать внутренние органы. Когти, по всей видимости, не стриглись ни разу.

Скуби удалось пристроить на временную передержку. Но счастье длилось недолго. Вернули назад. Хозяйская собака не приняла постояльца, и все время пыталась его обидеть.

Но больше всего Скуби нуждается в любви и ласке Фото: соцсети

Сейчас нужен куратор, передержка, медицинская и материальная помощь. Но, в первую очередь, малыш нуждается в человеческом тепле и внимании.

Если вы хотите помочь Скуби, то звоните по телефонам: 8-913-194-14-80, 8-963-185-23-88 (Альбина). Подробная информация по оказанию помощи по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU