2020-02-09T07:20:05+03:00
Происшествия

«Дал по газам и скрылся»: в Красноярске сбивший женщину водитель уехал с места происшествия

Нарушителя сейчас разыскивают
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Скрывшийся с места ДТП водитель сейчас в розыскеСкрывшийся с места ДТП водитель сейчас в розыскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Ветлужанке водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Родственники пострадавшей женщины написали об этом происшествии в красноярском паблике «Жесть Красноярска».

«В среду, 5 февраля, приблизительно в 8:40 утра мою бабушку сбила машина! Произошло это на остановке ГорДК по направлению Ветлужанка. Этот нелюдь даже не вышел из машины, а просто дал по газам и скрылся с места происшествия! Просьба сделать репост, возможно ваши родственники или знакомые стали свидетелями этого происшествия. Или проезжали мимо, и есть запись с видеорегистратора».

У пострадавшей бабушки сломана ключица и в ближайшее время ей сделают операцию. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, сбежавшего с места ДТП водителя сейчас ищут.

Напомним, подобный случай произошел в Советском районе краевого центра 3 февраля. Машина пролетела на красный сигнал светофора и сбила переходившую дорогу женщину. Водитель также уехал с места происшествия. Пострадавшая находится в больнице.

Если вы стали свидетелями этих двух дорожно-транспортных происшествий или располагаете записью видеорегистратора, звоните по одному из номеров 127 (дежурная часть ГИБДД), 226-83-76 (отделение розыска полка ДПС).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске двух рыбаков унесло на льдине
«Дал по газам и скрылся»: в Красноярске сбивший женщину водитель уехал с места происшествия
В Красноярском крае браконьеры убили лося
Спасатели эвакуировали с красноярских «Столбов» женщину с переломом ребра и мужчину с переохлаждением
В Туве из школы похитили компьютерную технику через разбитое окно
Потепление до +5 со штормовым ветром придет в Красноярск уже завтра
Прилетевший из Таиланда в Красноярск депутат возмутился проверкой на коронавирус в самолете
Два исторических здания в центре Красноярска пустили под экскаватор
Скелет нашли в кустах у реки. Эксперты по черепу восстановили лицо мужчины и просят его опознать
В Красноярске в Новый год кошку нарядили в костюм снежинки
Три юных химика в Красноярске изготовили наркотиков на 20 лет колонии
Судебное следствие по делу экс-депутата Аркадия Волкова возобновлено
В Красноярске пролетевший на красный водитель сбил женщину и скрылся
Одаренным красноярским студентам вручили именные стипендии
«Избавит от пробок Брянскую и Калинина»: реконструкция обхода Красноярска завершится в следующем году
В Красноярском крае объявили войну нарушениям в лесной отрасли