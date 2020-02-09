«Дал по газам и скрылся»: в Красноярске сбивший женщину водитель уехал с места происшествия

9 Февр. 2020 2020-02-09T07:20:05+03:00

Скрывшийся с места ДТП водитель сейчас в розыске Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Ветлужанке водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Родственники пострадавшей женщины написали об этом происшествии в красноярском паблике «Жесть Красноярска».

«В среду, 5 февраля, приблизительно в 8:40 утра мою бабушку сбила машина! Произошло это на остановке ГорДК по направлению Ветлужанка. Этот нелюдь даже не вышел из машины, а просто дал по газам и скрылся с места происшествия! Просьба сделать репост, возможно ваши родственники или знакомые стали свидетелями этого происшествия. Или проезжали мимо, и есть запись с видеорегистратора».

У пострадавшей бабушки сломана ключица и в ближайшее время ей сделают операцию. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, сбежавшего с места ДТП водителя сейчас ищут.

Напомним, подобный случай произошел в Советском районе краевого центра 3 февраля. Машина пролетела на красный сигнал светофора и сбила переходившую дорогу женщину. Водитель также уехал с места происшествия. Пострадавшая находится в больнице.

Если вы стали свидетелями этих двух дорожно-транспортных происшествий или располагаете записью видеорегистратора, звоните по одному из номеров 127 (дежурная часть ГИБДД), 226-83-76 (отделение розыска полка ДПС).

ИСТОЧНИК KP.RU