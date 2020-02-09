В Красноярском крае браконьеры убили лося
В Эвенкийском районе полицейские задержали мужчин, которые убили лося без разрешительных документов.
Полицейские находились на посту Горный (специализируется на пресечении перевозок незаконного добытого леса и биологических ресурсов). Остановили автомобиль для проверки документов. В машине находились двое мужчин 39 и 66 лет. В их прицепе оперативники обнаружили части крупнокопытного животного. Разрешающих документов на добычу и транспортировку не оказалось. У одного из браконьеров было изъято огнестрельное охотничье ружье.
Выяснилось, что лося убили в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных в 200 километрах от поселка Тура Эвенкийского района. Сумма причиненного ущерба - 80 тысяч рублей.
- В настоящее время назначено проведение баллистической и биологической экспертиз, которые установят роль каждого из мужчин в совершении преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 «Незаконная охота». Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU