Спасатели эвакуировали с красноярских «Столбов» женщину с переломом ребра и мужчину с переохлаждением

9 Февр. 2020 2020-02-09T06:35:27+03:00

Во время прогулки на "Столбах" пострадали туристы Фото: Мария ЛЕНЦ

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За минувшие сутки красноярские спасатели дважды оказали помощь пострадавшим туристам в национальном парке «Столбы». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в КГКУ «Спасатель».

Первый вызов поступил от дежурного службы «112». Со стороны восточного входа в районе скалы «Ермак» женщина неудачно упала и сильно ушиблась. Предварительный диагноз при первичном осмотре – перелом ребра. Пострадавшую транспортировали до машины «скорой» и передали в руки медиков.

Следующий вызов поступил уже непосредственно от посетителя «Столбов». Мужчина пожаловался, что сильно замерз и не может передвигаться. Спасатели были на месте уже через несколько минут. Они доставили туриста с переохлаждением до улицы Свердловской, оттуда он уже самостоятельно смог добраться до дома.

И снова спецсообщение из службы «112»: «На перилах Коммунального моста в сторону левого берега сидит неустановленный человек». Спасатели проверили местность, информация не подтвердилась.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Шарыпово помощь спасателей потребовалась трактористу. На проселочной дороге трактор перевернулся, пострадал водитель. Но врачи не смогли до него добраться, поскольку дорогу сильно развезло. Пострадавшего мужчину транспортировали до кареты «скорой помощи» и сейчас он находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU