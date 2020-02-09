В Туве из школы похитили компьютерную технику через разбитое окно

9 Февр. 2020 2020-02-09T04:17:12+03:00

Полицейские задержали подозреваемого до того, как он успел избавиться от украденного

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В Каа-Хемском районе полицейские раскрыли кражу школьной компьютерной техники. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

31 января около 7 часов утра в дежурную часть села Сарыг-Сеп с заявлением о краже обратился директор школы. Он сообщил, что ночью неизвестные обокрали образовательное учреждение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что воры, чтобы попасть внутрь, разбили несколько окон. Они похитили 4 монитора марки «Philips», 4 системных блока, 2 ноутбука моделей «Lenovo» и «Asus».

- Сотрудники провели первоначальные следственные действия, опросили сотрудников учреждения и возможных очевидцев преступления, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. – В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в полицию подозреваемого – 20-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение кражи.

Во время допроса задержанный признал свою вину. У него изъяли часть похищенной компьютерной техники. Где остальное имущество, сейчас выясняют полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU