8 Февр. 2020 2020-02-08T15:09:56+03:00

Потепление до +5 со штормовым ветром придет в Красноярск уже завтра. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Потепление до плюс 5 градусов вместе с сильным ветром надвигается на Красноярск завтра, 9 февраля. Об этом предупредили горожан специалисты Среднесибирского УГМС.

Итак, в воскресенье будет пасмурно и снежно. Ночью нуль – плюс 2, днем плюс 3-5 градусов. На дорогах гололедица. Юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, порывы до 13-18 метров.

Непогода будет бушевать и в крае. На юге центральных районов и в южных районах метели, ветер может достигать 15-20 метров в секунду, местами до 25. Берегите себя!

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В пресс-центре «Комсомольской правды» синоптики подвели итоги января и оказалось, что это один из самых теплых месяцев за всю историю наблюдений на территории Красноярского края с 1915 года. И февраль тоже ожидается теплым.

- Начиная с четверга, в центральных и южных районах края начнется потепление, ночью 0-2 градуса, днем – слабоположительные температуры, в выходные до +5, - уточнил Владимир Еремин, главный синоптик Красноярского Гидрометцентра. – Впрочем, аномально теплым будет февраль на всей территорий края, например, в нашем полюсе холода, в Эвенкии, температура выше нормы на 20 градусов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU