2020-02-08T14:48:19+03:00
Происшествия

Прилетевший из Таиланда в Красноярск депутат возмутился проверкой на коронавирус в самолете

«Пока не проверят – не выпустят», - жалуется он [видео]
Ася ЖУКОВА
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Прилетевший из Таиланда в Красноярск депутат возмутился проверкой на коронавирус в самолете. Фото, видео: Михаил ИВАНИЦКИЙ.Прилетевший из Таиланда в Красноярск депутат возмутился проверкой на коронавирус в самолете. Фото, видео: Михаил ИВАНИЦКИЙ.
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Прилетевший из Таиланда в Красноярск депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета Михаил Иваницкий возмутился долгой проверкой на коронавирус в самолете. Пост негодования он выложил в своем инстаграме.

- Отношение, как к свиньям! - сетует молодой человек на камеру. - Один санитар из контролирующего органа на проверку наличия вируса - на самолет Боинг-777. Все устали. Слышите, как дети кричат? Сказали, пока всех не проверят, никого из салона не выпустят.

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Проверка пассажиров, прилетевших в Красноярск из Таиланда
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Судя по видео, на борту действительно работает один человек с тепловизором. Впрочем, возмущение депутат разделили далеко не все:

- А девушка (проверяющая – прим.ред.) причем здесь? Я думаю, ей тоже не в кайф одной всех проверять. В Красноярске достаточно большой аэропорт с большим пассажиропотоком. Видимо, людей не хватает.

Напомним, после вспышки коронавируса в Китае в аэропорту Красноярска (как и во многих других городах) введен усиленный контроль. Так, пассажиры должны пройти двойную проверку тепловизором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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