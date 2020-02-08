Прилетевший из Таиланда в Красноярск депутат возмутился проверкой на коронавирус в самолете
Прилетевший из Таиланда в Красноярск депутат Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета Михаил Иваницкий возмутился долгой проверкой на коронавирус в самолете. Пост негодования он выложил в своем инстаграме.
- Отношение, как к свиньям! - сетует молодой человек на камеру. - Один санитар из контролирующего органа на проверку наличия вируса - на самолет Боинг-777. Все устали. Слышите, как дети кричат? Сказали, пока всех не проверят, никого из салона не выпустят.
Судя по видео, на борту действительно работает один человек с тепловизором. Впрочем, возмущение депутат разделили далеко не все:
- А девушка (проверяющая – прим.ред.) причем здесь? Я думаю, ей тоже не в кайф одной всех проверять. В Красноярске достаточно большой аэропорт с большим пассажиропотоком. Видимо, людей не хватает.
Напомним, после вспышки коронавируса в Китае в аэропорту Красноярска (как и во многих других городах) введен усиленный контроль. Так, пассажиры должны пройти двойную проверку тепловизором.
ИСТОЧНИК KP.RU