Скелет нашли в кустах у реки. Эксперты по черепу восстановили лицо мужчины и просят его опознать

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:24:30+03:00

Эксперты по черепу восстановили лицо мужчины и просят его опознать. Фото: пресс-служба МВД России по республики Хакасии.

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Жуткую находку сделали в Хакасии. В двенадцати километрах от села Весеннее Усть-Абаканского района был обнаружен скелет мужчины. Останки лежали в кустах неподалеку от реки Уйба, на них наткнулся кто-то из местных жителей, сообщил в полицию.

Это случилось в декабре 2015 года. Стех пор сотрудники МВД пытаются отыскать родных или знакомых человека. Однако никто из них так и не отозвался. Возможно, мужчина из другого региона.

Была проведена экспертиза. Как выяснилось, останки, найденные у реки, принадлежат мужчине европеоидной расы. Вероятнее всего, ему было 49-65 лет, рост 170-172 сантиметра.

Одежда: спортивные штаны серого цвета, серую рубашку на пуговицах, на груди справа нашивной карман с желтыми вставками, черные кроссовки из искусственной кожи с белыми полосками по бокам.

Кроме того, эксперты по костям черепа восстановили, как выглядел этот человек, пояснили в пресс-службе МВД России по республике Хакасия.

КОНКРЕТНО

Полицейские Усть-Абаканского района просят помощи. Если вы узнали изображенного на рисунке человека, сообщите в дежурную часть ОМВД России по Усть-Абаканскому району по телефонам: 8 (39032) 2-11-02, 2-09-02, 8-999-315-92-20 или 102 с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU