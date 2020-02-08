В Красноярске в Новый год кошку нарядили в костюм снежинки

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:09:54+03:00

И имя у нее соответственное – Снежуля

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Кажется, еще совсем недавно все готовились встречать Новый год. Наряжали елки, дети учили новогодние стишки, а родители выбирали им костюмы на утренники. А сейчас на улице почти весна…

Предлагаем вспомнить главный зимний праздник. Как отметили Новый год участники фотоконкурса «Без кота и жизнь не та», который сейчас проводится на сайте «Комсомолки».

Хозяева Снежули, например, выбрали для своей любимицы милый новогодний костюм. Она с удовольствием позировала для праздничных фотографий.

«Снежуля в Новый Год. Заряжается вместе со всеми и всегда заранее. 2020 встречала в костюме снежинки», - подписали конкурсное фото хозяева кошечки.

Боня в новогоднем колпаке Фото: личный архив

А это уже Боня! Встречал праздник в красной шапочке юного Деда Мороза. Его хозяева потом именно это фото и отправили на конкурс: «Ну, вот и наступил 2020 год».

Пират. Спокойный и миролюбивый кот. Ласковый. Но без лишних нежностей. Очень любит играть. Шарики, мячики, бубенчики – это все его любимые вещи. От новогодней елки он не мог отойти часами. Спал только под ней и любовался на мишуру и блестящий дождь.

Кстати, до окончания голосования остались считанные дни. Торопитесь отдать свои голоса до 10 февраля. Итоги подведем 11-13 февраля. Победят пять участников, набравшие наибольшее количество голосов. Еще пять финалистов – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

Пират любуется новогодней елкой фото: личный архив

19 февраля состоится торжественное награждение (время и место сообщим дополнительно). Финалистам вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Проголосовать за участников можно на странице фотоконкурса по этой ссылке.

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко. Сухие лапы - довольный кот!

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов. При предъявлении купона стерилизация кошки 1 600 рублей, кастрация кота 600 рублей. Предварительная запись по телефону 288-00-64, 23-14-911. И главное, пользуясь услугами клиники ДРУЖОК, вы помогаете бездомным животным.

Партнер проекта - ЭКОМЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

Партнер проекта - зоомагазин "Маркиз" (Алексеева, 27) подарит двум финалистам по набору, в котором будет совок, когтеточка, игрушка, корм и другие полезные вещи.

ВАЖНО

В силу специфики электронного голосования, организатор оставляет за собой право на корректировку результатов. Результаты могут быть скорректированы в случаях их явной недостоверности, то есть выявленной экспертами так называемой «накрутки». Полученные таким образом голоса при подведении итогов Конкурса учитываться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU