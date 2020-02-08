Три юных химика в Красноярске изготовили наркотиков на 20 лет колонии
Три молодых наркохимика в Красноярске арендовали квартиру и организовали там лабораторию по изготовлению «синтетики». Теперь каждому грозит по 20 лет колонии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Подпольную лабораторию накрыли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков. Как выяснилось, организаторы – двое 22-летних парней и девушка 24 лет – делали «соль», чтобы потом крупными партиями сбывать через интернет-магазин.
Подпольная нарколаборатория в Красноярске.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник
В съемной квартире, где все это происходило, полицейские нашли около 200 граммов уже готового наркотика. Кроме того, были изъяты весы, реагенты, колбы, все для синтеза наркотика. Кстати, приборы и реактивы подозреваемые заказывали и получали по почте.
Сейчас на них завели уголовное дело по признакам статьи «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Всех троих взяли под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU