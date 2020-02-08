8 Февр. 2020 2020-02-08T08:53:38+03:00

Три юных химика в Красноярске изготовили наркотиков на 20 лет колонии. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Три молодых наркохимика в Красноярске арендовали квартиру и организовали там лабораторию по изготовлению «синтетики». Теперь каждому грозит по 20 лет колонии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Подпольную лабораторию накрыли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков. Как выяснилось, организаторы – двое 22-летних парней и девушка 24 лет – делали «соль», чтобы потом крупными партиями сбывать через интернет-магазин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/759546" frameborder="0"></iframe> Подпольная нарколаборатория в Красноярске.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю! другой источник

В съемной квартире, где все это происходило, полицейские нашли около 200 граммов уже готового наркотика. Кроме того, были изъяты весы, реагенты, колбы, все для синтеза наркотика. Кстати, приборы и реактивы подозреваемые заказывали и получали по почте.

Сейчас на них завели уголовное дело по признакам статьи «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Всех троих взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU