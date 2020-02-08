2020-02-08T08:26:29+03:00
Общество

Судебное следствие по делу экс-депутата Аркадия Волкова возобновлено

Следующее заседание состоится 6 марта
Ася ЖУКОВА
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Судебное следствие по делу экс-депутата Аркадия Волкова возобновлено.Судебное следствие по делу экс-депутата Аркадия Волкова возобновлено.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В четверг, 6 февраля, возобновили судебное следствие по делу экс-депутата Аркадия Волкова. Решение было принято судебной коллегией краевого суда Красноярска.

Причина – отмена постановления об отказе возбуждения уголовного дела после заявления Волкова. Напомним, он сделал его на заседании суда 10 декабря прошлого года. Со слов бывшего парламентария, следователь (сейчас он уже уволился), который вел дело, якобы вымогал у него больше полумиллиона рублей: «Или плати, или 12 лет». Публичное выступление в суде Волков попросил считать заявлением в правоохранительные органы.

В результате суд возобновил судебное следствие.

- Только на этой стадии можно приобщить данные материалы к делу для организации дополнительной проверки и уведомления заинтересованных лиц о ее результате, - пояснили в пресс-службе краевого суда.

Следующее заседание назначили на 6 марта. Напомним, Аркадию Волкову дали 7 лет колонии строгого режима за мошенничество и взяточничество. Кроме того, ему на 4 года запретили занимать должности в органах муниципальной власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Судебное следствие по делу экс-депутата Аркадия Волкова возобновлено
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