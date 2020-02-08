В Красноярске пролетевший на красный водитель сбил женщину и скрылся
ДТП в Советском районе Красноярска: водитель сбил пожилую женщину и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Красноярскому краю.
Все случилось в понедельник, 3 февраля, около девяти часов вечера неподалеку от дома на улице Алексеева, 27. Водитель пролетел на красный сигнал светофора и совершил наезд на переходившую дорогу женщину. Она получила травмы, попала в больницу.
КОНКРЕТНО
Если вы видели это ДТП или располагаете записью видеорегистратора, звоните по одному из номеров 127 (дежурная часть ГИБДД), 226-83-76 (отделение розыска полка ДПС), либо напишите сообщение в группе.
Информация для пешеходов. Если случился наезд, а машина не останавливается:
- обязательно постарайтесь разглядеть номер, цвет, запомнить особенности авто;
- сообщите о ДТП в скорую и дежурную часть ГИБДД;
- заручитесь поддержкой свидетелей.
ИСТОЧНИК KP.RU