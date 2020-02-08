8 Февр. 2020 2020-02-08T07:44:02+03:00

В Красноярске пролетевший на красный водитель сбил женщину и скрылся. Фото: официальная группа УГИБДД по краю в соцсетях.

Она получила травмы, попала в больницу [фото]

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ДТП в Советском районе Красноярска: водитель сбил пожилую женщину и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Красноярскому краю.

Все случилось в понедельник, 3 февраля, около девяти часов вечера неподалеку от дома на улице Алексеева, 27. Водитель пролетел на красный сигнал светофора и совершил наезд на переходившую дорогу женщину. Она получила травмы, попала в больницу.

КОНКРЕТНО

Если вы видели это ДТП или располагаете записью видеорегистратора, звоните по одному из номеров 127 (дежурная часть ГИБДД), 226-83-76 (отделение розыска полка ДПС), либо напишите сообщение в группе.

Информация для пешеходов. Если случился наезд, а машина не останавливается:

- обязательно постарайтесь разглядеть номер, цвет, запомнить особенности авто;

- сообщите о ДТП в скорую и дежурную часть ГИБДД;

- заручитесь поддержкой свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU