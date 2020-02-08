Одаренным красноярским студентам вручили именные стипендии
Одаренные красноярские студенты получили именные стипендии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Накануне, 7 февраля, губернатор Красноярского края Александр Усс и спикер Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов лично вручили студентам свидетельства о присуждении стипендий.
Напомним, все стипендии носят имена знаменитых красноярцев. В их числе писатель Виктор Астафьев, художник Василий Суриков, зоолог Елена Крутовская, оперный певец Дмитрий Хворостовский…
Такая стипендия – это поощрение студента за вклад в изучение естественных и гуманитарных наук, литературы и искусства. Они появились в 2006 году по инициативе Законодательного Собрания края, которым тогда руководил Александр Усс. В прошлом году размер стипендий и список номинаций были увеличены.
- Сейчас это одна их самых престижных премий для студентов в крае, - отметил Дмитрий Свиридов.
В течение года ребята будут получать по 8,5 тысяч в месяц. А старшекурсники – по 17 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU