2020-02-08T07:25:33+03:00
Общество

Одаренным красноярским студентам вручили именные стипендии

Они будут получать их в течение года
Ася ЖУКОВА
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Одаренным красноярским студентам вручили именные стипендии. Фото: сайт Законодательного Собрания Красноярского края.Одаренным красноярским студентам вручили именные стипендии. Фото: сайт Законодательного Собрания Красноярского края.
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Одаренные красноярские студенты получили именные стипендии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Накануне, 7 февраля, губернатор Красноярского края Александр Усс и спикер Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов лично вручили студентам свидетельства о присуждении стипендий.

Напомним, все стипендии носят имена знаменитых красноярцев. В их числе писатель Виктор Астафьев, художник Василий Суриков, зоолог Елена Крутовская, оперный певец Дмитрий Хворостовский

Такая стипендия – это поощрение студента за вклад в изучение естественных и гуманитарных наук, литературы и искусства. Они появились в 2006 году по инициативе Законодательного Собрания края, которым тогда руководил Александр Усс. В прошлом году размер стипендий и список номинаций были увеличены.

- Сейчас это одна их самых престижных премий для студентов в крае, - отметил Дмитрий Свиридов.

В течение года ребята будут получать по 8,5 тысяч в месяц. А старшекурсники – по 17 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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