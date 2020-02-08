«Избавит от пробок Брянскую и Калинина»: реконструкция обхода Красноярска завершится в следующем году

8 Февр. 2020 2020-02-08T05:53:54+03:00

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Реконструкция дороги Обход Красноярска, которая позволит разгрузить Брянскую и Калинина, завершится в 2021-м году. Цена вопроса – 800 миллионов рублей.

Накануне, 7 февраля, члены комитета по промышленной политике транспорту и связи Законодательного Собрания провели выездное совещание. Посетили площадку на Северном шоссе в районе моста через Качу, где продолжается реконструкция дороги.

Напомним, работы начались в октябре 2019 года, их проводят по нацпроекту Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нынешнем году предполагается выполнить основной объем работ. А именно – расширить проезжую часть до четырех полос, поставить ограждения, устроить освещение и инженерные коммуникации. И едва ли не самое важное: построить мост через Качу. Все это для одной цели – ликвидировать пробки на участке.

- В этом месте никаких проблем и пробок не будет. Это скажется на улучшении въезда и выезда из города, - заявил председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов.

По словам министра транспорта Константина Димитрова, объект является топовым по значимости для Красноярска и прилегающих территорий. Планируется, что после завершения реконструкции пробки на таких магистралях, как Брянская и Калинина, исчезнут.

ИСТОЧНИК KP.RU