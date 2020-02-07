В Красноярском крае объявили войну нарушениям в лесной отрасли

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 февраля, в Канске обсудили координацию деятельности лесопромышленного комплекса в регионе. В совещании приняли участие советник губернатора края Владимир Шаешников, представители минлесхоза и минэкологии края, прокуратуры, полиции, главы муниципалитетов, руководители лесничеств и предприятий ЛПК.

Тема совещания – наведение порядка в лесной отрасли края, эту задачу поставил глава региона Александр Усс, сообщает пресс-служба правительства. Пилотной площадкой выбраны Канск и восточная группа районов края. Сейчас завершается проверка около 115 действующих пунктов приема и отгрузки древесины. На некоторых предприятиях уже запланированы комплексные проверки на предмет соблюдения законодательства. А в мае будут проверены все 100% лесосек.

Особое внимание – отходам лесопиления, это настоящая проблема, которая может привести к миллионным ущербам и человеческим трагедиям. Для этого в помощь внедряются цифровые технологии – круглосуточный видеомониторинг и видеофиксация.

- В крае объявлена война беспорядку и нарушениям закона в лесной отрасли. Но это не должно повлиять на работу предприятий ЛПК, где закон соблюдается в полном объеме. И губернатор, и правительство края будут оказывать помощь тем, кто работает в интересах населения, края и государства. Думаю, что совместными усилиями мы выполним поставленную задачу и будем для этого использовать весь свой опыт и возможности, - сказал Владимир Шаешников.

ИСТОЧНИК KP.RU