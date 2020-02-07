2020-02-07T18:38:15+03:00
Общество

В Канске воспитанников колонии обучают нормативной лексике

И отучают от жаргонных слов в бытовом общении
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске воспитанников колонии обучают нормативной лексикеВ Канске воспитанников колонии обучают нормативной лексикеФото: Мария ЛЕНЦ
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Единственная в Красноярском крае воспитательная колония для несовершеннолетних осужденных находится в Канске. Там отбывают наказание подростки, совершившие преступления, за которые получили реальные сроки наказания. В общении у ребят часто присутствует ненормативная лексика и учителя решили бороться за чистоту речи.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого ГУФСИН, для воспитанников колонии устроили мероприятие под названием «Сила мудрого слова».

- Подростки познакомились с понятием «ненормативная лексика» и основными требованиями к культуре речи, установили зависимость между речевой культурой человека и его общей культурой. Рассуждали о том, что словом можно спасти, словом можно предать, «словом можно полки за собой повести», - рассказали в ведомстве.

Нужно отметить, что самой интересной и для многих непростой оказалась практическая часть занятия. Им предложили перевести жаргонные слова на нормативные и выстроить свою речь по всем правилам русского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Канске воспитанников колонии обучают нормативной лексике
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