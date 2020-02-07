В Канске воспитанников колонии обучают нормативной лексике
Единственная в Красноярском крае воспитательная колония для несовершеннолетних осужденных находится в Канске. Там отбывают наказание подростки, совершившие преступления, за которые получили реальные сроки наказания. В общении у ребят часто присутствует ненормативная лексика и учителя решили бороться за чистоту речи.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого ГУФСИН, для воспитанников колонии устроили мероприятие под названием «Сила мудрого слова».
- Подростки познакомились с понятием «ненормативная лексика» и основными требованиями к культуре речи, установили зависимость между речевой культурой человека и его общей культурой. Рассуждали о том, что словом можно спасти, словом можно предать, «словом можно полки за собой повести», - рассказали в ведомстве.
Нужно отметить, что самой интересной и для многих непростой оказалась практическая часть занятия. Им предложили перевести жаргонные слова на нормативные и выстроить свою речь по всем правилам русского языка.
ИСТОЧНИК KP.RU