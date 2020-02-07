2020-02-07T18:21:56+03:00
Происшествия

Слишком мягкий: прокурор Хакасии не согласен с приговором чиновнику, напавшему на журналиста

Сам чиновник настаивает, что невиновен
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Прокурор Хакасии не согласен с приговором чиновнику, напавшему на журналистаПрокурор Хакасии не согласен с приговором чиновнику, напавшему на журналиста
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Прокуратура Хакасии не согласилась с приговором, который вынесли главе Ширинского района Сергею Зайцеву. Поэтому он будет обжалован. Напомним, что в 22 мая 2019 года прямо в своем рабочем кабинете чиновник напал на журналиста телеканала «Россия-24», который приехал в поселок Шира для сбора информации о погорельцах. В кабинет Зайцева он пришел с оператором рано утром и начал задавать ему «неудобные» вопросы. Они вывели Зайцева из себя, он повалил журналиста Ивана Литомина на пол, оператор это снял. Разразился скандал.

Суд признал Сергея Зайцева виновным по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом). И назначил условное наказание на 2 года. Сторона обвинения будет настаивать на реальном сроке и уже направляет материалы дела в Верховный суд Хакасии.

В свою очередь сам Зайцев намерен добиваться оправдательного приговора. Вместе с адвокатом он считает, что журналист намеренно выводил его на скандал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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