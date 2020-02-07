2020-02-07T17:49:36+03:00
Происшествия

В Хакасии задержали адвоката, обманувшего доверие своих клиентов

Заведено уголовное дело за мошенничество
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии задержали адвоката, обманувшего доверие своих клиентовВ Хакасии задержали адвоката, обманувшего доверие своих клиентовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане задержан адвокат Адвокатской палаты Республики Хакасия. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому края и Республике Хакасии. На него завели уголовно дело по ч.3 ст.30 и по ч.2 ст.159 (покушение на мошенничество).

Предварительно установлено, что в 2019 году адвокат защищал обвиняемого по уголовному делу. Общаясь с родственниками он намекнул, что может повлиять на результаты расследования, а затем и на решение суда. Для этого нужно 150 тысяч рублей – якобы он передаст эти деньги кому-то и для обвиняемого все закончится наилучшим способом.

На самом деле адвокат и не собирался никому отдавать взятки. Он планировал присвоить их себе и распоряжаться в личных целях. Родственники заподозрили неладное и сами обратились к правоохранителям с заявлением на юриста-вымогателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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