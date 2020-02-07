2020-02-07T17:20:40+03:00
Общество

Для решения дорожных проблем правого берега Красноярска нужно не меньше 7 миллиардов рублей

Речь идет о Свердловской улице, Гладкова и Предмостной площади
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Для решения дорожных проблем правого берега Красноярска нужно не меньше 7 миллиардов рублейДля решения дорожных проблем правого берега Красноярска нужно не меньше 7 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Для решения дорожных проблем на правобережье Красноярска нужно не меньше 7 миллиардов рублей. Речь идет о развязке на Предмостной площади, проезде от улицы Гладкова до четвертого моста и реконструкции улицы Свердловской, сообщает журнал N1.

Понадобится не менее трех – пяти лет, чтобы разработать и внедрить новую схему. Наверняка предстоит построить двухуровневую развязку на Предмостной площади. Сейчас это – один из самых напряженных участков в городе. Как показывает статистика, за четыре года там произошло не меньше 300 серьезных аварий. Предаварийных же ситуаций было тысячи.

О развязке на Предмостной говорили еще в 2005 году. Даже разработали проект, но так его и реализовали. Теперь нужен новый проект, который состыкуется с действующей ныне системой движения общественного транспорта, говорит депутат Заксобрания Александр Глисков. В рамках этого необходимо до конца 2020 года провести и межевание Предмостной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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