Для решения дорожных проблем правого берега Красноярска нужно не меньше 7 миллиардов рублей
Для решения дорожных проблем на правобережье Красноярска нужно не меньше 7 миллиардов рублей. Речь идет о развязке на Предмостной площади, проезде от улицы Гладкова до четвертого моста и реконструкции улицы Свердловской, сообщает журнал N1.
Понадобится не менее трех – пяти лет, чтобы разработать и внедрить новую схему. Наверняка предстоит построить двухуровневую развязку на Предмостной площади. Сейчас это – один из самых напряженных участков в городе. Как показывает статистика, за четыре года там произошло не меньше 300 серьезных аварий. Предаварийных же ситуаций было тысячи.
О развязке на Предмостной говорили еще в 2005 году. Даже разработали проект, но так его и реализовали. Теперь нужен новый проект, который состыкуется с действующей ныне системой движения общественного транспорта, говорит депутат Заксобрания Александр Глисков. В рамках этого необходимо до конца 2020 года провести и межевание Предмостной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU