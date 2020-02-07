7 Февр. 2020 2020-02-07T16:49:10+03:00

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В Красноярске запретят опасный поворот на улице Дубровинского. Если смотреть по карте, это в районе дома № 29а на улице Ломоносова при движении по Дубровинского в сторону улицы Декабристов. Там будет установлен знак «Разворот запрещен». Запрет начнет действовать с 16 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как оказалось, такое решение было принято после того, как мэрия получила предписание ГИБДД – в рамках обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий.

Добавим, что на улице Дубровинского часто случаются ДТП, порой со смертельным исходом. Водители игнорируют требования ограничения скорости и мчатся на всем ходу, тогда как на указанном участке кто-то пытает развернуться. Один из таких случаев произошел в конце августа 2019 года, на мокрой дороге разбились «Ниссан» и «БМВ», пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU