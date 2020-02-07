Под Красноярском спасатели достали ушедший под лед автомобиль

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:52:11+03:00

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Под Красноярском спасатели достали автомобиль, который ушел под лед. Все произошло сегодня, 7 февраля, в акватории Красноярского водохранилища, в заливе Шумиха. На самом деле это были учения, которые проводили специалисты МЧС. Скажем так: оттачивали свои навыки перед началом опасного весеннего периода.

В качестве пострадавшего автомобиля использовали старенький «Москвич». По легенде беспечный водитель решил показаться на льду, но тот не выдержал. Водитель успел выскочить и спасся, а вот машина ушла на дно, сообщает «ТВК Красноярск».

Первым в воду опустился водолаз, который отыскал «Москвич» и подцепил его тросами. Затем коллеги установили лебедку на льду и начали поднимать машину. Все прошло удачно, с задачей справились. Спасатели говорят, иногда у них на такую операцию уходит до 8 часов.

- В конце прошлого года доставали УАЗ Патриот. В этом году благодаря новой видеокамере с глубины 72 м достали отечественный снегоход Буран, – сообщил начальник Дивногорского поисково-спасательного отряда Павел Правитель.

ИСТОЧНИК KP.RU