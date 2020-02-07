7 Февр. 2020 2020-02-07T14:22:14+03:00

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В Дивногорске определились главные кандидаты на должность главы города. Первый конкурсный отбор прошли двое из шести: это нынешний замглавы города Сергей Егоров и директор одной из школ Ирина Ерошкина. Информацию опубликовало городское издание «Огни Енисея».

На первом этапе конкурса Егоров набрал 421 балл. Его-то дивногорцы и называют фаворитом. У его конкурентки тоже хорошие результаты – 366 баллов. Так что рано загадывать, обоим предстоит еще раз выступить на сессии горсовета и презентовать депутатам свои программы развития города. Окончательное решение будет принято 17 февраля.

Напомним, что предыдущий градоначальник Егор Оль подал в отставку в ноябре 2019 года, причины – по собственному желанию в связи с достижением 66 летнего возраста. Среди желающих занять его пост были специалист краевого Дворца молодежи, председатель ТСЖ, начальник отдела мэрии и электромонтер.

ИСТОЧНИК KP.RU