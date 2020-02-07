В Дивногорске мужчине за попытку убить знакомую дали 15 лет

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:45:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дивногорске местному жителю дали 15 лет за попытку убийства своей знакомой. Приговор уже вступил в законную силу, осужденный отправился отбывать свое наказание, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

В апреле 2019 года 39-летний осужденный пришел в гости к своей знакомой. Вместе они распивали спиртное. Произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес девушке не менее 6 ударов ножом в область шеи и лица, а также не менее 2 ударов ножом в область груди, от которых она потеряла сознание.

После этого нападавший забрал с собой все ювелирные изделия, которые нашел в доме, и сдал их в ломбард. К счастью, хозяйка дома после нападения пришла в себя и обратилась к соседям за помощью. Они вызвали полицию и скорую помощь. В тот же день нападавшего задержали. На следствии он признал свою вину только в том, что обокрал потерпевшую. Однако суду удалось доказать оба его преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU