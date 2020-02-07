2020-02-07T13:41:39+03:00
Общество

«Вина не доказана»: суд присяжных оправдал подозревавшегося в убийстве 90-летней бабушки «из жалости» внука

Парня освободили из-под стражи в зале суда
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Парня освободили из-под стражи в зале судаПарня освободили из-под стражи в зале судаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске прошел суд над Александром Р. Напомним, парня подозревали в убийстве беспомощной старушки. Произошло все еще в апреле 2018 года: в одном из частных домов Покровки нашли мертвой 90-летнюю женщину. Все СМИ облетела новость, что молодой человек сознался в преступлении. Следователям он заявил, что убил женщину «из жалости». Позднее, уже в ходе суда, Александр сказал, что оговорил себя, поскольку очень переживал за приемную мать (женщина ухаживала за старушкой, а Александра вырастила и дала образование). Но в деле оставалось много вопросов.

В пятницу, 7 февраля, суд присяжных оправдал парня. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в пресс-службе краевого суда.

- Доказано ли, что деяние имело место? Да, доказано, единодушно, - подтвердил старшина присяжных тот факт, что старушка все-таки была убита. – Доказано ли, что деяние совершил подсудимый? Нет, не доказано. Голоса у нас разделились 3 на 5. Трое посчитали вину доказанной, пятеро – против.

Александра освободили из-под стражи в зале суда.

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«Она просила это сделать»: в Красноярске 20-летний мужчина убил прабабушку, «чтобы избавить ее от мучений»

Эта шокирующая история произошла в Красноярске в апреле 2018 года, сейчас следствие окончено, материалы направлены в суд. 20-летний Александр Р. убил свою беспомощную прабабушку. Поначалу казалось, что это обычное преступление на бытовой почве. Да, тяжкое, но, чего скрывать, таких происходит ежедневно довольно много. Если бы не одно «но» - мотив. Позднее следователям парень пояснил, что сделал это… из сострадания. Хотел только прекратить мучения женщины и своих близких, которые день за днем ухаживали за ней (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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