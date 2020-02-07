«Вина не доказана»: суд присяжных оправдал подозревавшегося в убийстве 90-летней бабушки «из жалости» внука

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:41:39+03:00

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В Красноярске прошел суд над Александром Р. Напомним, парня подозревали в убийстве беспомощной старушки. Произошло все еще в апреле 2018 года: в одном из частных домов Покровки нашли мертвой 90-летнюю женщину. Все СМИ облетела новость, что молодой человек сознался в преступлении. Следователям он заявил, что убил женщину «из жалости». Позднее, уже в ходе суда, Александр сказал, что оговорил себя, поскольку очень переживал за приемную мать (женщина ухаживала за старушкой, а Александра вырастила и дала образование). Но в деле оставалось много вопросов.

В пятницу, 7 февраля, суд присяжных оправдал парня. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в пресс-службе краевого суда.

- Доказано ли, что деяние имело место? Да, доказано, единодушно, - подтвердил старшина присяжных тот факт, что старушка все-таки была убита. – Доказано ли, что деяние совершил подсудимый? Нет, не доказано. Голоса у нас разделились 3 на 5. Трое посчитали вину доказанной, пятеро – против.

Александра освободили из-под стражи в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU