В Красноярске забавная кошечка умеет строить смешные рожицы

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:58:54+03:00

А еще Джесси любит отдыхать в посудомоечной машине и изображать из себя цветочек

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Кошки, коты и котята не случайно стали главными мимимишными героями интернета. Котики – одни из самых популярных героев забавных роликов и фотографий. Эти красивые и милые создания часто попадают в самые невероятные ситуации и положения. Куда только они не забираются, когда не спят. В какие только ситуации они не влипают из-за своего любопытства! Хозяевам или случайным зрителям главное, чтобы в этот момент был фотоаппарат под рукой.

Улыбнитесь, вас снимают! Фото: личный архив

В красноярской семье живет кошечка Джесси. Несколько месяцев назад ее нашли на улице. Замерзший котенок отчаянно мяукал вместе со своими братьями и сестрами в картонной коробке, куда их старательно упаковали и выбросили умирать на улицу.

Джесси отмыли после того, как нашли на улице Фото: личный архив

Малышей разобрали неравнодушные люди. Этой крохе повезло. Она обрела дом и любящих хозяев. Замерзшую и пугливую принесли домой и отмыли. Она ласково замурчала и уснула. После пережитого стала очень осторожная и много чего боится. На ручки не идет.

Когда поняла, что в безопасности Фото: личный архив

Сейчас Джесси уже год. Из брошенного котенка выросла бойкая кошечка. Пушистая озорница вьет веревки из хозяев! А какие она рожицы умеет строить и всякий раз умеет привлечь к себе внимание очередным непредвиденным поступком!

А вот и фотодоказательство!

Не забывайте поливать! Фото: личный архив

Еще маленькая Джесси изображает из себя цветок. Для красоты высунула язычок. И совершенно неважно, что там до нее что-то действительно росло.

Любимая забава маленькой Джесси – раскатать туалетную бумагу. Она даже не думает скрывать, что все это безобразие ее лап дело.

Застали на месте преступления Фото: личный архив

Удобное место для пряток – посудомоечная машина. Однажды Джесси туда забралась и осталась незамеченной. Можно представить ужас хозяйки, когда она собралась мыть посуду, а оттуда раздалось отчаянное мяуканье.

Спряталась в посудомоечной машине Фото: личный архив

- Я тогда тааак напугалась! – вспоминает Наталья, хозяйка Джесси. – Ведь все могло закончиться очень печально. Не представляю, что бы я делала, если с Джесси что-нибудь случилось.

В крайнем случае, всегда можно спрятаться. Если нет подходящего места, просто закрываем лапками мордочку и не дышим.

Меня нет! Фото: личный архив

Кстати, Джексси наводит порядок в доме не одна. Ей помогает трехцветная кошечка Нюша и черная красавица Крыска (ее, кстати, тоже подобрали на улице) . Обе любят прятаться в различных коробочках и корзинках.

Крыска спряталась в пакете Фото: личный архив

Благо, хозяйка разделяет интересы своих любимиц. Для них по специальному проекту были сделаны подвесные мостики, специальные корзинки под потолком и кошачий домик. Просто рай для усатых-полосатых!

Хозяева оборудовали для своих кошечек специальное меето для игр Фото: личный архив

Всякий раз, возвращаясь домой, Наталья не знает, какая проделка усатой банды на сей раз ожидает ее за порогом. Но ведь этим урчащим комочкам за взгляд больших круглых глаз можно простить абсолютно все!

А вот и вся троица в сборе! Фото: личный архив

Все три кошечки сейчас участвуют в фотоконкурсе на сайте kp.ru «Без кота и жизнь не та!». Голосование завершится 10 февраля. Результаты станут известны 11-13 февраля. Победителями станут пять участников, набравшие наибольшее количество голосов, станут победителями. Еще одна пятерка финалистов – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

Нюша нашла местечко для отдыха Фото: личный архив

19 февраля состоится торжественное награждение (время и место сообщим дополнительно). Финалистам вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Проголосовать за понравившихся участников можно на странице фотоконкурса по этой ссылке.

Хорошо сижу, далеко гляжу! Фото: личный архив

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко. Сухие лапы - довольный кот!

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов. При предъявлении купона стерилизация кошки 1 600 рублей, кастрация кота 600 рублей. Предварительная запись по телефону 288-00-64, 23-14-911. И главное, пользуясь услугами клиники ДРУЖОК, вы помогаете бездомным животным.

Партнер проекта - ЭКОМЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

Партнер проекта - зоомагазин "Маркиз" (Алексеева, 27) подарит двум финалистам по набору, в котором будет совок, когтеточка, игрушка, корм и другие полезные вещи.

ВАЖНО

В силу специфики электронного голосования, организатор оставляет за собой право на корректировку результатов. Результаты могут быть скорректированы в случаях их явной недостоверности, то есть выявленной экспертами так называемой «накрутки». Полученные таким образом голоса при подведении итогов Конкурса учитываться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU