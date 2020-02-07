В больницу на юге Красноярского края срочно набирают врачей на зарплату 40-64 тысяч рублей
В Ермаковскую районную больницу срочно требуются специалисты. На хорошую заработную плату, с комфортными условиями, удобным графиком работы: пятидневная рабочая неделя и дежурства на дому. Стабильная заработная плата 2 раза в месяц, полный социальный пакет и плюс возможность компенсации найма жилья. Действует программа «Земский врач» - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом агентстве труда и занятости.
Требуются:
- акушер-гинеколог, хирург, анестезиолог-реаниматолог – заработная плата от 64 тысяч рублей;
- рентгенолог – зарплата от 45 тысяч;
- стоматолог общей практики с опытом работы с детьми – от 40 тысяч рублей.
Место работы: Ермаковский район, село Ермаковское, улица Курнатовского, 101 «а». Телефон для связи: 8 (391-38) 2-15-32; 2-10-49. Резюме можно направлять на электронную почту: crb@krasmail.ru.
Добавим, что в районном центре, селе Ермаковском, проживает около 8 тысяч человек. Это уютная гористая местность с мягким климатом и развитым сельским хозяйством.
ИСТОЧНИК KP.RU