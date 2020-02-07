2020-02-07T12:34:37+03:00
Общество

Красноярцам повезет увидеть огромную Луну: где и когда

Суперлуние «назначено» на воскресенье 9 февраля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам повезет увидеть огромную Луну: где и когдаКрасноярцам повезет увидеть огромную Луну: где и когдаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам повезло: в эти выходные нас ждет суперлуние. Огромную Луну можно будет увидеть в воскресенье 9 февраля, после 18 часов, сообщил Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков 7 каналу.

Суперлуние или огромная Луга – это астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В воскресенье спутник приблизится к нашей планете на расстояние 361 000 километров. Кто не успеет увидеть – придется ждать следующего астрономического события, которое произойдет только 5 июня.

Синоптики прогнозируют: в воскресенье будет хорошая, безоблачная погода. Можно собраться с друзьями или устроить охоту на редкий кадр с фотокамерой. Свой совет дают и медики: метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание, слабость, скачки артериального давления, поэтому позаботьтесь о своем здоровье заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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