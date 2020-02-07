2020-02-07T12:08:53+03:00
Происшествия

В Красноярском крае скончалась девочка, на которую 5 лет назад упал газовый баллон

Она так и не оправилась от травмы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае скончалась девочка, на которую 5 лет назад упал газовый баллонВ Красноярском крае скончалась девочка, на которую 5 лет назад упал газовый баллонФото: Мария ЛЕНЦ
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В феврале этого года в Боготоле в больнице скончалась 6-летня девочка. Медики сообщили об этом в правоохранительные органы. Чтобы установить причины смерти, Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как оказалось, история ребенка – большая трагедия. Пять лет назад, в январе 2015 года, родители решили устроить праздник своим трем детям. Отец принес газовый баллон с гелием и стал надувать шары. Тяжелый баллон стоял вертикально и каким-то образом упал на годовалую девочку, она получила черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии попала в больницу.

К сожалению, врачам не удалось восстановить жизненные функции пострадавшего ребенка. Все 5 лет она пролежала дома и скончалась. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Опрашивают свидетелей. Семья, где случилась трагедия, характеризуется положительно, мать и отец заботятся о своих детях, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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