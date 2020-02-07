В Красноярском крае девушка держала дома про запас 7 килограммов наркотиков
Жительница села Солгон Ужурского района держала у себя дома крупную партию наркотиков растительного происхождения. Их обнаружил участковый, которые заглянул к ней с обходом. Он сразу же вызвал на место следственно-оперативную группу.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 26-летняя гражданка припрятала во дворовых постройках несколько пакетов с марихуаной. Экспертиза подтвердила догадки оперативников. Когда у задержанной строили, зачем ей 6,8 килограммов конопли, она ответила: для личного потребления.
Ранее девушка проблем с законом не имела, а теперь на нее завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит довольно суровое наказание – она может провести в колонии до 10 лет. Пока что она находится дома под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU