2020-02-07T10:21:39+03:00
Общество

В Красноярске начнется строительство нового корпуса онкодиспансера

Там разместят хирургическое и терапевтическое отделения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске начнется строительство нового корпуса онкодиспансера. Фото: министерство здравоохранения краяВ Красноярске начнется строительство нового корпуса онкодиспансера. Фото: министерство здравоохранения края
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В Красноярске идет подготовка к строительству нового корпуса онкологического диспансера. Он разместится рядом с основным корпусом, на 1-й Смоленской, 16, сообщает интернет-издание Newslab.ru со ссылкой на краевой минздрав.

Основные работы на строительной площадке начнутся до конца февраля. Там уже появился забор, чтобы оградить доступ посторонним. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства. Сейчас заказчик вместе с генеральным подрядчиком заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Новый корпус по плану сдадут в эксплуатацию в конце 2021 года. Его мощности – 260 коек. В него переедут дневной и круглосуточный стационары противоопухолевой лекарственной терапии, радиотерапевтическое отделение и дневной хирургический стационар. А также отделения общей онкохирургии и онкомаммологической хирургии – они сейчас находятся на правобережье, на улице Московской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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