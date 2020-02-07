7 Февр. 2020 2020-02-07T09:45:26+03:00

В Туве девушка едва не погибла в ванне со смартфоном Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Улуг-Хемском районе Тувы молодая девушка едва не погибла, принимая ванну. Бригада «Скорой помощи» доставила ее в больницу. Медики поместили ее в реанимацию и приложили все усилия, чтобы спасти. Затем сообщили о случившемся в полицию, чтобы там провели проверку причин.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинской полиции, к трагедии едва не привела беспечность 23-летней девушки. Она принимала ванну, рядом лежал смартфон. Девушка подключила его на подзарядку. Когда кто-то позвонил, она потянулась за гаджетом и неудачно уронила его в воду. Произошло короткое замыкание. В результате – электроожог грудной клетки и стопы.

Сейчас пострадавшая вне опасности, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. А сотрудники полиции предупреждают: не стоит пользоваться электроприборами в местах для этого не предназначенных.

ИСТОЧНИК KP.RU