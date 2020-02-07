2020-02-07T08:37:10+03:00
Происшествия

Под Красноярском незаконные мигранты устроили погромы в центре временного содержания

Суд признал виновными шестерых и вынес наказание
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском незаконные мигранты устроили погромы в центре временного содержанияПод Красноярском незаконные мигранты устроили погромы в центре временного содержанияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске краевой суд вынес свое решение по делу о массовых беспорядках в центре временного содержания иностранных граждан в Березовке. Виновными признаны 6 человек. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Установлено, что зачинщиков было трое, это иностранцы, которые находились на территории России незаконно и дожидались своей депортации. Еще трое присоединились к ним. Мужчины жгли простыни и матрасы, громили мебель, повредили видеокамеры, призывали к неповиновению и насилию. Самому младшему из участников – 27 лет, старшему – 45.

Приговор суда был достаточно суровым: главному организатору дали 9 лет колонии строгого режима, его пособникам 9 лет особого режима и 8,6 лет строгого. Еще трем участникам, которые слушались команд организаторов, придется отсидеть в колониях строгого и общего режима от 4 до 4,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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