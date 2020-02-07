В администрации Красноярска прокомментировали застройку Стрелки бизнес-небоскребами

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:53:54+03:00

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В администрации Красноярска прокомментировали потенциальную застройку Стрелки и превращение ее в бизнес-центр. Накануне вице-мэр Олег Животов ответил по этому поводу так: «Пока нечего обсуждать». Так что горожане пока могу быть спокойны, ведь ни одно строительство сейчас в городе не может начаться без публичных обсуждений.

Впервые информация о том, что на Стрелке между Качей и ТЦ «Комсомолл» выстроят деловой центр «Красноярск-сити», появилась весной прошлого года. Договор между мэрией и российско-французской компанией был подписан в рамках Красноярского экономического форума. Поначалу горожане тему обсудили и вроде как забыли. Но пару недель назад стало известно, что инвестор вновь напомнил о себе: он хочет поскорее начать строительства и готов сложить в это 25 миллиардов рублей. Горожане восприняли это с негодованием: они даже создали петицию за сохранение Стрелки как общественного пространства без небоскребов и парковок.

По словам Олега Животова, проект «Красноярск-сити» пока даже не включен в действующую градостроительную документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU