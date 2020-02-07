2020-02-07T07:48:02+03:00
Экономика

Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ стал лауреатом премии Euromoney 2020 по результатам ежегодного исследования рынка Private Banking. Сервис признан лучшим в России в области инвестиционного менеджмента и обслуживания владельцев бизнеса.

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. Им доступны классические банковские услуги с индивидуальными условиями, широкий выбор инвестиционных стратегий и персональное инвестиционное консультирование, услуги Family Office – юридическое и налоговое сопровождение, стратегии преемственности активов, альтернативные инвестиции и lifestyle менеджмент.

Сегодня услуги ВТБ Private Banking представлены в 26 городах России, при этом банк планирует дальнейшее расширение географии присутствия. В 2019 г. ВТБ создал современную экосистему для эффективного управления капиталом клиентов и решения смежных вопросов. Банк существенно расширил продуктовую матрицу и углубил профессиональную экспертизу в целом ряде областей: wealth&lifestyle менеджмент, юридический, налоговый и валютный консалтинг, финансовый анализ и т.д.

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