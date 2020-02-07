2020-02-07T07:37:38+03:00
Общество

В Красноярске владелица лишилась иномарки из-за долгов по коммуналке

Да еще не платила кредит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске владелица лишилась иномарки из-за долгов по коммуналкеВ Красноярске владелица лишилась иномарки из-за долгов по коммуналкеФото: Мария ЛЕНЦ
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На жительницу Советского района Красноярска свалились проблемы из-за ее долгов перед коммунальщиками. У женщины целый список неоплаченных квитанций за свет, воду и отопление на общую сумму 60 тысяч рублей. И не только это. Как выяснилось, проблемы у нее и банком – она не рассчиталась с кредитом, не выплатила более 90 тысяч рублей. И при этом никак не хотела идти на контакт, чтобы урегулировать вопросы.

И кредиторы, и коммунальщики подали на женщину в суд. Исполнительный лист оказался в руках пристава. Пристав долго уговаривать не стал гражданку: сначала предупредил о последствиях. А затем подогнал автоэвакуатор к дому должницы и арестовал принадлежащую ей «Хонду Одиссей».

Иномарка сейчас находится на спецстоянке под охраной. Если должница не начнет погашать задолженность в рамках сводного исполнительного производства, ее имущество передадут на реализацию, машина уйдет с молотка, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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