В Красноярске полностью сгорел автомобиль «Скорой помощи»

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:47:55+03:00

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В Красноярске сгорел автомобиль «Скорой помощи». Это произошло накануне, 6 февраля, на улице Паровозной. «Автомобиль вспыхнул, как спичка. Сначала пламя из-под капота, затем огонь охватил его полностью» - сообщают очевидцы.

В Красноярске сгорела "скорая".

В пресс-службе ГУ МЧС Росси по Красноярскому края прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сообщение поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 19:28 часов. На место выехали две цистерны и 6 человек личного состава. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем полностью, понадобилось полчаса.

Никто не пострадал. Внутри «скорой» находился только водитель, предположительно он привез фельдшера на вызов и ожидал его. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, специалисты начали проверку.

Добавим, что накануне неподалеку от этого места полностью сгорело неэксплуатируемое здание бывшего офиса судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU