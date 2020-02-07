2020-02-07T05:34:43+03:00
Происшествия

В Красноярске сгорело заброшенное двухэтажное здание судебных приставов

Предварительно: неосторожное обращение с огнем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сгорело заброшенное двухэтажное здание судебных приставовВ Красноярске сгорело заброшенное двухэтажное здание судебных приставовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске минувшей ночью сгорело двухэтажное деревянное здание на правобережье, в районе Театра юного зрителя, на улице Базарной 152. Ранее оно принадлежало службе судебных приставов. Но вот уже много лет оно стояло пустым, без охраны и предназначалось на снос.

Красноярск, сгорело здание на Базарной.

К тому моменту, как туда прибыло первое подразделение пожарных, сухое бревенчатое здание уже было охвачено огнем полностью. Была угроза распространения огня на близстоящие гаражи. К счастью, ее удалось предотвратить. Пострадавших нет. Спасти здание на удалось, выгорело 450 квадратных метров, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Точную причину возгорания установят пожарные дознаватели, но это может быть и неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Жители соседних многоэтажек говорят, что не раз видели внутри мужчин без определенного места жительства.

Видео: ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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