Масленицу в Красноярске решено отпраздновать на острове Татышеве

7 Февр. 2020 2020-02-07T04:56:57+03:00

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Масленицу в Красноярске в этом году решено отпраздновать на острове Татышеве, традиционно – с восточной стороны. Поводы русской зимы на этот раз выпадают на 1 марта. Организаторы уверяют: гости праздника смогут не только познакомиться с обычаями, но и стать их непосредственными участниками.

Посетителей ждут игры и забавы, без которых невозможно представить праздник. Это кулачные бои, лазание на масленичный столб и сожжение чучела Масленицы. На сцене выступят творческие коллективы, а ведущий проведет конкурсы, за участие в которых положены призы.

Будет работать и ярмарка. В «Крестьянском дворике» можно будет купить фермерские продукты, а в «Городе ремесленников» принять участие в мастер-классах по изготовлению поделок. Плюс отведать блинов с горячим чаем – это ведь тоже традиция.

Программа праздника:

12.00 – начало гуляний

13.00 – голосование за лучшую поделку «Солнце-Масленица»

13.30 – 14.00 – регистрация участников, желающих взобраться на масленичный столб

14.00 – подведение итогов голосования

14.30 – соревнования по восхождению на масленичный столб

15.00 – кулачные бои

17.30 – огненное шоу и сожжение чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU