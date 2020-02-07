2020-02-07T04:56:57+03:00
Общество

Масленицу в Красноярске решено отпраздновать на острове Татышеве

Народные гуляния пройдут 1 марта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Масленицу в Красноярске решено отпраздновать на острове ТатышевеМасленицу в Красноярске решено отпраздновать на острове ТатышевеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Масленицу в Красноярске в этом году решено отпраздновать на острове Татышеве, традиционно – с восточной стороны. Поводы русской зимы на этот раз выпадают на 1 марта. Организаторы уверяют: гости праздника смогут не только познакомиться с обычаями, но и стать их непосредственными участниками.

Посетителей ждут игры и забавы, без которых невозможно представить праздник. Это кулачные бои, лазание на масленичный столб и сожжение чучела Масленицы. На сцене выступят творческие коллективы, а ведущий проведет конкурсы, за участие в которых положены призы.

Будет работать и ярмарка. В «Крестьянском дворике» можно будет купить фермерские продукты, а в «Городе ремесленников» принять участие в мастер-классах по изготовлению поделок. Плюс отведать блинов с горячим чаем – это ведь тоже традиция.

Программа праздника:

12.00 – начало гуляний

13.00 – голосование за лучшую поделку «Солнце-Масленица»

13.30 – 14.00 – регистрация участников, желающих взобраться на масленичный столб

14.00 – подведение итогов голосования

14.30 – соревнования по восхождению на масленичный столб

15.00 – кулачные бои

17.30 – огненное шоу и сожжение чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске полностью сгорел автомобиль «Скорой помощи»
В Красноярске сгорело заброшенное двухэтажное здание судебных приставов
Масленицу в Красноярске решено отпраздновать на острове Татышеве
В Туве завели уголовное дело на отца за издевательство над дочерью
На севере Красноярского края отремонтируют два аэропорта
Сына погибшего при прорыве дамбы в Курагинском районе выселяют из квартиры
Красноярские аэропорты стали лучшими в России
Пустил девушку переночевать. Житель Абакана подсчитывает убытки
В Красноярском крае заготовят 500 тонн дикоросов, ягод и грибов
Шансов не было. В Красноярском крае иномарка влетела под автобус
Дети из пробирки: в 2019 году в Красноярском крае благодаря ЭКО родились 366 малышей
Из сторонников в ряды: в Шарыповском муниципальном округе в «Единую Россию» вступили сразу 33 человека
В Красноярском крае на дорогу сошла лавина
В Красноярском крае открылся новый образовательный центр
В Кызыле вандалы осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны
Fashion-показы, известные стилисты и сибирские бренды: в Красноярске началась выставка «Текстиль. Мода. Дизайн»
В министерстве образования и науки Республики Хакасия прошли обыски