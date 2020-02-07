На севере Красноярского края отремонтируют два аэропорта

7 Февр. 2020 2020-02-07T04:29:45+03:00

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На севере Красноярского края продолжается модернизация двух аэропортов – в Хатанге и Диксоне, сообщает администрация Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа.

Работы начались еще в минувшем году. Для аэропорта Диксон разработали проектно-сметную документацию на проведение капремонта. Туда доставили железобетонные плиты и более 10 единиц спецтехники. В Хатанге обновили взлетно-посадочную полосу.В этом году взлетно-посадочную полосу обновят в Диксоне. В летнюю навигацию в аэропорт Хатанга доставят оборудование, спецавтотехнику и железобетонные плиты.

- Аэропорты Диксон и Хатанга перешли в ведение Российской Федерации. В прошлом году закуплен большой объем техники и оборудования. В этом году доставят модульные здания аэропортов, после чего старые снесут. Могу сказать, что наши аэропорты получают вторую жизнь, – отметил Олег заместитель главы Таймыра – начальник Управления транспорта, информатизации и связи Олег Мозгунов.

ИСТОЧНИК KP.RU