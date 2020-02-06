Сына погибшего при прорыве дамбы в Курагинском районе выселяют из квартиры

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:10:19+03:00

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При проверке соблюдения жилищных прав детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, Минусинская межрайонная прокуратура обнаружила ребенка, которого едва не выселили из квартиры, в которой он жил.

Его отец, кстати, тоже сирота, в 2018 году по иску Минусинского межрайонного прокурора получил квартиру социального найма. Молодой человек работал в ООО «Сисим», и при прорыве дамбы он погиб. К моменту гибели, кроме него в квартире проживали его сын и бывшая жена, которые в качестве членов семьи в договор найма специализированного жилого помещения включены не были.

Администрация Минусинска отказалась заключить такой договор с семьей погибшего мужчины.

Минусинский прокурор направил в суд иск о возложении обязанности на администрацию города заключить с ребенком-сиротой и его матерью договор социального найма жилого помещения.

Минусинский городской суд требования прокурора полностью удовлетворил.

Напомним, трагедия произошла 19 октября 2019 года, когда прорвало дамбу на реке Сейба на золотодобывающем прииске, "Комсомольская правда"-Красноярск подробно рассказывала об этой истории. Тогда погибли 17 человек. Руководители ООО "Сисим" арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU