2020-02-06T17:39:09+03:00
Общество

Красноярские аэропорты стали лучшими в России

Подведены итоги премии «Воздушные Ворота России»
Татьяна РЯБИНИНА
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В прошлом году аэропорта Красноярска стал лучшим инвестиционным проектом. В этом не попал ни в одну из номинаций национальной премии.В прошлом году аэропорта Красноярска стал лучшим инвестиционным проектом. В этом не попал ни в одну из номинаций национальной премии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В России назвали лауреатов 6-й Национальной премии «Воздушные ворота России». К сожалению, аэропорта Красноярск в списке нет, но два аэропорта края получили 1 и 2 места в разных номинациях.

Оценка осуществляется по критериям, объективно отражающим работу аэропортовых терминалов и служб: качество обслуживания клиентов (пассажиров и авиакомпаний), операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность аэропортов и прочее. В Экспертный совет Премии входят представители ведущих авиакомпаний России, руководители ассоциаций и журналисты.

В номинации «Лучший аэропорт 2019» (в категории до 0,5 млн. пассажиров в год) второе место занял аэропорт Норильска, а третье - аэропорт Абакан.

В номинации «Лучший «малый» аэропорт» (среди ФКП и ГУП) победил «Аэропорт «Туруханск».

Лучшими аэропортами, которые принимают свыше 15 млн чел. в год, стали Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Шереметьево (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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