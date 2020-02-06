Красноярские аэропорты стали лучшими в России
В России назвали лауреатов 6-й Национальной премии «Воздушные ворота России». К сожалению, аэропорта Красноярск в списке нет, но два аэропорта края получили 1 и 2 места в разных номинациях.
Оценка осуществляется по критериям, объективно отражающим работу аэропортовых терминалов и служб: качество обслуживания клиентов (пассажиров и авиакомпаний), операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность аэропортов и прочее. В Экспертный совет Премии входят представители ведущих авиакомпаний России, руководители ассоциаций и журналисты.
В номинации «Лучший аэропорт 2019» (в категории до 0,5 млн. пассажиров в год) второе место занял аэропорт Норильска, а третье - аэропорт Абакан.
В номинации «Лучший «малый» аэропорт» (среди ФКП и ГУП) победил «Аэропорт «Туруханск».
Лучшими аэропортами, которые принимают свыше 15 млн чел. в год, стали Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Шереметьево (Москва).
ИСТОЧНИК KP.RU