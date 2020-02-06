Пустил девушку переночевать. Житель Абакана подсчитывает убытки

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:05:53+03:00

Почти все похищенное уже продано

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32-летний житель Абакана поздно ночью и подшофе возвращался домой и увидел в подъезде девушку, которую решил пустить к себе переночевать. Как развивались события в квартире, неизвестно, самое интересное случилось днем, когда мужчина проснулся. К этому моменту в квартире не было ни девушки, ни вещей, об этом случае сообщает ИА «Запад».

Пропали кошелек с деньгами и банковской картой, телефон, часы, одежда, и подарочный сертификат. Общий ущерб потерпевший оценил в 35 тысяч рублей сюда вошли и покупки, которые девушка успела оплатить банковской картой с системой wi-fi.

Сотрудникам уголовного розыска удалось найти девушку, это 19-летняя местная жительница. Похищенное имущество она продала, но осталась часть одежды потерпевшего.

Заведено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU